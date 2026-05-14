В Киеве рассказали о повреждениях после атаки

Энергетическая инфраструктура была повреждена в Киеве в результате удара. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК в Telegram-канале.

«В столице в результате ракетно-дронового удара повреждена трансформаторная подстанция и высоковольтная линия», — указано в сообщении.

Отмечается, что повреждены были также производственная площадка и спецтехника.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Киев уже неоднократно подвергался ударам российской авиации, таким образом Вооруженные силы (ВС) России разрушают производственную базу Украины.