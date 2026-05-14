Полковник назвал последствия атаки ВС России на Киев

Полковник Матвийчук: ВС России разрушают производственную базу Украины

Киев уже неоднократно подвергался ударам российской авиации, таким образом Вооруженные силы (ВС) России разрушают производственную базу Украины, объяснил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Telegram-канал «Київ Оперативний» опубликовал кадры последствий массированного удара по Киеву. В городе зафиксированы пожары и значительные разрушения.

Эксперт отметил, что российские ракетные войска и авиация уже неоднократно наносили удары по украинской столице. В частности, были атакованы такие объекты, как заводы «Арсенал» и «Алмаз», научно-техническое производство «Прогресс», «Борисполь», «Жуляны» — это военно-технические инфраструктурные объекты, которые позволяют противнику, во-первых, размещать авиацию, а во-вторых, осуществлять сборку и выпуск комплектующих, объяснил Матвийчук.

«Последствием ударов является прежде всего снижение боевого потенциала. Самое главное в этой ситуации то, что разрушается сама производственная база. Киев вынужден маневрировать. Он вывозит технологии в Литву, Германию, возможно, в Болгарию, и выпускает вот эти все производства. Тем самым мы разрушаем инфраструктуру и заставляем противника искать новые пути снабжения», — рассказал полковник.

Ранее стало известно о том, что в центре Киева было частично перекрыто движение.

Кроме того, серия взрывов прозвучала в Харькове. Местные власти сообщали об ударах по Новобаварскому и Основянскому районам. Жители делились видео со взрывами.