Раскрыт неожиданный эффект уголовного дела о мошенничестве для карьеры Линды

KP.RU: Продажи билетов на концерты Линды выросли вдвое на фоне скандала

Продажи билетов на концерты певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) выросли вдвое на фоне скандала с продюсером Максимом Фадеевым. Об этом пишет KP.RU.

По данным источника, в первый час после новостей о споре из-за авторских прав были проданы все билеты на концерт Линды в Москве 14 мая. Также зрители стали значительно активнее покупать билеты на выступления артистки 22 и 24 мая. Отмечается, что концерты пройдут на площадках с наполняемостью до 500-900 человек, однако позволят Линде заработать до 2 миллионов рублей за шоу.

12 мая сообщалось, что Линда задержана в Москве и доставлена на допрос. Правоохранители допрашивали певицу более восьми часов, позже ее перевели из статуса свидетеля в подозреваемую по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Фадеев выразил сожаление в связи с задержанием исполнительницы и заявил, что пытался мирно решить спор из-за авторских прав на протяжении 30 лет.