Культура
16:38, 8 сентября 2025Культура

Стало известно о полумиллионном долге Лады Дэнс

Лада Дэнс задолжала больше полумиллиона рублей по коммунальным платежам
Андрей Шеньшаков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Певица Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) задолжала более полумиллиона долга за коммунальные услуги. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, артистка восемь лет не платила за ЖКУ в московской квартире в историческом доме на Мясницкой. В последний раз Лада оплачивала счета в 2017 году, сейчас долг составляет 515 937 рублей.

Известно, что квартиру на пятом этаже дома на Мясницкой Дэнс приобрела в конце 90-х, сейчас недвижимость оценивается примерно в 110 миллионов рублей. В мае 2024 года дом был признан объектом культурного наследия РФ.

Ранее композитор Леонид Величковский высказался о конфликте Лады Дэнс и артистки Ольги Бузовой из-за хита «Девочка-ночь» (Baby Tonight). Композитор обвинил звезду девяностых в желании пропиариться за счет коллеги.

