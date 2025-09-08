Спорт
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Беларусь
Сегодня
21:45 (Мск)
Шотландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 2-й тур
Хорватия
Сегодня
21:45 (Мск)
Черногория
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 6-й тур
Израиль
Сегодня
21:45 (Мск)
Италия
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 6-й тур
Греция
Сегодня
21:45 (Мск)
Дания
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 2-й тур
10:45, 8 сентября 2025Спорт

Стало известно о желании клуба элитного испанского дивизиона сыграть с «Зенитом»

El Comercio: «Овьедо» хочет провести товарищеский матч с «Зенитом»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Футбольный клуб элитного испанского дивизиона «Овьедо» хочет провести товарищеский матч с петербургским «Зенитом». Об этом желании стало известно El Comercio.

Встреча должна пройти в период следующей международной паузы на игры сборных. Предварительно, матч состоится 11 или 12 октября. Место проведения встречи не уточняется.

6 сентября «Зенит» в Санкт-Петербурге провел товарищеский матч со швейцарским «Сьоном», победив со счетом 5:3. Инициатором организации матча был президент швейцарского клуба Кристиан Константин.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
