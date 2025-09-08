Бывший СССР
21:19, 7 сентября 2025Бывший СССР

Стало известно об избиении командирами солдат ВСУ до смерти

ТАСС: Командование ВСУ избивает солдат до смерти за неповиновение приказам
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергаются жестоким избиениям со стороны командования в случае, если они отказываются выполнять приказы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей российских силовых структур.

«При попадании туда (в элитный полк ВСУ "Скала" — прим. «Ленты.ру») у солдат забирают телефоны, документы, а за любое неповиновение командиру военнослужащих избивают до смерти. При попытке бегства с позиций их расстреливают на месте», — поделился собеседник агентства.

Отмечается, что ранее на Украине отозвали закон, который бы ужесточил наказания за неповиновение командованию, однако представитель силовиков считает, что в этом нет никакого смысла, так как в некоторых подразделениях ВСУ командиры сами определяют, какого наказания заслуживают военнослужащие за провинности.

Ранее кадры расстрела солдатами ВСУ своих сослуживцев на покровском направлении попали на видео.

