Турист хотел сфотографировать крокодила и стал его жертвой на территории отеля

У отеля в Мексике крокодил напал на туриста, хотевшего сфотографировать рептилию

Турист хотел сфотографировать крокодила и стал его жертвой на территории отеля в Мексике. Об этом пишет газета Riviera Maya News.

Инцидент произошел 5 сентября на пляже одного из отелей популярного курорта Канкун. Американский турист пытался снять рептилию на фотоаппарат, однако она внезапно напала на него.

Полиция первой прибыла на место происшествия и обнаружила раненого путешественника лежащим на песке. 31-летнего Марка из Техаса госпитализировали в больницу с несколькими следами от укуса крокодила на спине. Через некоторое время власти курорта сообщили, что он прошел лечение и чувствует себя хорошо.

Ранее разъяренный слон атаковал лодку с туристами в кишащей крокодилами реке в Ботсване и попал на видео. Инцидент произошел во время экскурсии по реке Окаванго.