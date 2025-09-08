Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:49, 8 сентября 2025Путешествия

Турист хотел сфотографировать крокодила и стал его жертвой на территории отеля

У отеля в Мексике крокодил напал на туриста, хотевшего сфотографировать рептилию
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Турист хотел сфотографировать крокодила и стал его жертвой на территории отеля в Мексике. Об этом пишет газета Riviera Maya News.

Инцидент произошел 5 сентября на пляже одного из отелей популярного курорта Канкун. Американский турист пытался снять рептилию на фотоаппарат, однако она внезапно напала на него.

Материалы по теме:
Турист выпал из лодки во время сплава в Таиланде и был смыт течением на глазах у семьи
Турист выпал из лодки во время сплава в Таиланде и был смыт течением на глазах у семьи
18 августа 2025
«За бортом по своей воле». Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
«За бортом по своей воле».Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
16 мая 2021

Полиция первой прибыла на место происшествия и обнаружила раненого путешественника лежащим на песке. 31-летнего Марка из Техаса госпитализировали в больницу с несколькими следами от укуса крокодила на спине. Через некоторое время власти курорта сообщили, что он прошел лечение и чувствует себя хорошо.

Ранее разъяренный слон атаковал лодку с туристами в кишащей крокодилами реке в Ботсване и попал на видео. Инцидент произошел во время экскурсии по реке Окаванго.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились сообщения об ударе ВС России «Искандером» по зданию кабмина Украины

    В стране БРИКС забеспокоились из-за риска вторичных санкций

    ЦБ резко поднял курс доллара

    Депутаты предложили отдавать товары с неверной ценой бесплатно

    Нападение с топором на мужчину в Москве попало на видео

    Кейт Мосс убрала фекалии за собакой в сумку за 3,8 миллиона рублей

    На Украине рассказали о финансируемом Зеленским сенаторе США

    Лучшего бомбардира КХЛ отстранили на два матча за неявку на церемонию закрытия сезона

    Самолет рухнул рядом с трассой в Подмосковье

    Учительница провела на больничном 16 лет и все это время получала полную зарплату

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости