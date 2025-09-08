В Кремле высказались об антироссийских санкциях

Песков: Санкции не смогут заставить Россию изменить свою позицию

Санкции не смогут заставить Москву изменить свою последовательную позицию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия может выступить с официальным предложением по 19-му пакету санкций против России в конце этой недели.

Кроме того, глава Европейского совета Антониу Кошта в ходе пресс-конференции в Финляндии призвал ужесточить санкции против стран, которые закупают нефть из России. Политик добавил, что подобная мера якобы является частью переговорного процесса по Украине.