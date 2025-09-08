Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 8 сентября 2025Россия

В Минобороны России раскрыли цели удара ракетами и БПЛА по объектам Украины

Минобороны России заявило об ударе по энергетическим объектам Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российская армия ударила по объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Подробности о пораженных за сутки целях журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, помимо этого, атакованы радиолокационные станции противовоздушной обороны, цех сборки безэкипажных катеров, пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также пункты дислокации формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Удары нанесены при помощи российской оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что армия России нанесла массированный удар по Трипольской тепловой электростанции. В сети также появилось видео с последствиями атаки.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

В августе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции президента России Владимира Путина, согласно которой российские войска атакуют на территории Украины исключительно военные цели. Позже он также подчеркнул, что, несмотря на удары по украинской военной инфраструктуре, Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продолжении СВО

    Диетолог предупредила о частой ошибке при употреблении воды

    Малышева назвала неожиданный способ защититься от деменции

    В российском регионе осквернили могилу бойца СВО и оставили послание на кресте

    19-летняя невеста Лепса похвасталась 15 тысячами роз от возлюбленного

    Генпрокурор высказался об изъятии в госсобственность российских предприятий

    Девочка-подросток выпала из окна на десятом этаже жилого дома в российском городе

    Лавров ответил на призывы Запада отказаться от энергоресурсов из России

    В России заметно выросли выдачи автокредитов

    Борьбу с возвращением иностранных брендов в Россию сочли вредной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости