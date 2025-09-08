В Минобороны России раскрыли цели удара ракетами и БПЛА по объектам Украины

Минобороны России заявило об ударе по энергетическим объектам Украины

Российская армия ударила по объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Подробности о пораженных за сутки целях журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, помимо этого, атакованы радиолокационные станции противовоздушной обороны, цех сборки безэкипажных катеров, пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также пункты дислокации формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Удары нанесены при помощи российской оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что армия России нанесла массированный удар по Трипольской тепловой электростанции. В сети также появилось видео с последствиями атаки.

В августе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции президента России Владимира Путина, согласно которой российские войска атакуют на территории Украины исключительно военные цели. Позже он также подчеркнул, что, несмотря на удары по украинской военной инфраструктуре, Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров.