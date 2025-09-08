Россия
В России анонсировали ответ на появление войск НАТО на Украине

Полковник Ходаренок: Россия ударит по силам НАТО еще на границе с Украиной
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Вооруженные силы (ВС) России ударят по силам НАТО еще во время пересечения границы Украины. Об этом заявил полковник в отставке и военный обозреватель Михаил Ходаренок, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он отметил, что передислокация сил Североатлантического альянса легко вскрывается средствами разведки. Поэтому первый удар по ним может быть нанесен во время пересечения границы Украины или в пунктах выгрузки.

По мнению эксперта, для массированных и групповых ударов могут привлечь ракеты «Искандер-М», Х-101 и Х-555, а также крылатые ракеты морского базирования «Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ» и беспилотники.

Ходаренок также допустил, что для усиления эффекта от средств поражения можно будет обозначить подготовку к нанесению демонстрационных ядерных ударов.

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» подтвердили намерение отправить свои военные контингенты на Украину в качестве возможных гарантий безопасности в случае подписания мирного соглашения.

