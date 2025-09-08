В России заметно выросли выдачи автокредитов

Frank RG: Выдачи автокредитов в России выросли на 10 процентов в августе

По итогам августа суммарные объемы выдач автокредитов в России выросли на 10 процентов в сравнении с июльским показателем. О заметном увеличении показателя свидетельствуют предварительные данные аналитиков консалтинговой компании Frank RG.

За последний летний месяц россиянам выдали автозаймов на общую сумму в 173,4 миллиарда рублей. Несмотря на заметный прирост показателя в сравнении с июлем, достигнутый результат все еще сильно недотягивает до прошлогодней динамики. Так, в августе 2024-го объемы выдач кредитов на покупку автомобиля в России был на 22 процента выше, пояснили эксперты.

Увеличение выдач автозаймов в августе фиксируется в том числе на фоне изменившейся политики дилеров китайских производителей. В надежде избавиться от сотен тысяч пылящихся на российских складах машин они в последнее время стали активно предлагать своим клиентам в РФ кредиты по субсидированной ставке в 6-7 процентов годовых. Это примерно втрое ниже ключевой, отмечал глава по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов.

Подобная стратегия, добавляли в ОКБ, принесла свои плоды еще в июле. По итогам второго месяца лета выдачи автозаймов в России увеличились на 13 процентов в количественном и на 19 процентов в денежном выражениях в сравнении с аналогичными показателями за июнь. Рыночные же ставки по автокредитам все еще остаются заградительными для значительной части населения. До полноценного кредитного ренессанса в стране, подчеркивали в ВТБ, еще достаточно далеко, даже несмотря на снижение ключевой ставки до 18 процентов годовых.