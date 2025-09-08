Россия
В российском регионе отметили тренд на старославянские имена для детей

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom

В Подмосковье новорожденных детей стали чаще называть старославянскими именами. Об этом сообщило Минсоцразвития Подмосковья в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, для мальчиков выбирают такие имена, как Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор и Тихомир, а для девочек — Богдана, Дарина, Забава, Лада и Мирослава.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе самым популярным именем для мальчиков стало Мухаммад. На втором месте с большим отрывом от первого — имя Михаил.

В марте жители Новосибирска назвали сына Трампом. По словам отца мальчика, после распространения информации об этом он столкнулся с потоком негатива в сети.

