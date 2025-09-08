В Совфеде связали русофобию генсека НАТО с учебником истории в одной европейской стране

Косачев: В учебниках истории в Нидерландах одна страница о Великой Отечественной

Учебники истории в Нидерландах содержат всего одну страницу, посвященную Великой Отечественной войне. Так прокомментировал русофобскую позицию генсека НАТО Марка Рютте зампред Совфеда Константин Косачев. Его слова приводит ТАСС.

«Я нередко задаюсь вопросом: откуда такая русофобия у нынешнего генерального секретаря НАТО, бывшего премьер-министра Нидерландов, голландца по национальности Марка Рютте?» — рассказал он.

По его словам, в учебниках истории, по которым учатся школьники в стране, истории Великой Отечественной посвящена всего одна страница, на которой уместилась и блокада Ленинграда, и Сталинградская битва, и взятие Берлина. Остальные страницы рассказывают о Нидерландах.

Ранее Рютте заявил о том, что Россия не имеет права голоса в вопросе размещения иностранного контингента на территории Украины в качестве возможной гарантии безопасности для Киева после окончания конфликта. «Почему нас должно интересовать мнение России об иностранных войсках на Украине? Это суверенное государство. Россия не имеет к этому никакого отношения», — сказал он.