Володин указал на важную роль Путина в сложные для России времена

Володин заявил, что Путин сумел объединить Россию в сложный для нее момент
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин занял пост президента, когда страна переживала сложные времена, однако ему удалось объединить ее и привести к процветанию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует ТАСС.

Володин отметил, что Путин возглавляет Россию с 2000 года — тогда страна была в затруднительном положении после 1990-х годов. Кроме того, она несла долговые обязательства СССР. «Но это все уже позади. Путин прекратил войну на Кавказе, объединил страну, когда она практически уже распалась», — сказал председатель Госдумы.

Также Володин подчеркнул, что в отношении страны введено большое количество различных санкций, однако они не замедляют развитие России — за 2023 и 2024 годы темпы роста экономики стали одними из самых высоких в мире.

Ранее Володин заявил, что глава сильного государства должен быть опытным и мудрым.

