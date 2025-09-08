Врач посоветовала мужчинам добавить в рацион один продукт ради сексуального здоровья

Диетолог Эндриукайте: Яйца улучшают мужскую фертильность

Диетолог Лусия Эндриукайте заявила, что сексуальное здоровье можно улучшить, если добавить в рацион всего один продукт. Его она раскрыла в беседе с изданием Itaquera.

«Сбалансированное питание может повысить уровень энергии, улучшить фертильность и качество половой жизни. Благодаря своей питательной ценности яйца являются естественными союзниками в этом процессе», — утверждает Эндриукайте.

По ее словам, мужчинам содержащийся в яйцах витамин D необходим для улучшения подвижности сперматозоидов и качества семенной жидкости. В этом продукте также имеются цинк и селен, которые связаны с фертильностью и созреванием сперматозоидов. Женщинам врач тоже посоветовала есть яйца, так как в них содержатся витамин B6, фолиевая кислота, магний и триптофан, необходимые для укрепления их репродуктивного здоровья.

