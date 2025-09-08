Захарова ответила Зеленскому словами из песни про прекрасную маркизу

Захарова ответила Зеленскому о победе Украины словами из песни про маркизу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, процитировав слова из песни «Все хорошо, маркиза» в исполнении Леонида Утесова.

«А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо», — написала Захарова, прикрепив видео, где Зеленский заявил, что для Украины победой будет считаться сохранение контроля над своей территорией, даже если она не будет полностью освобождена от российского влияния.

Ранее Зеленский дал интервью американскому каналу ABC, в котором сделал новое заявление о возможной потере Киевом территорий. В нем он обозначил, что станет для республики победой в конфликте. По словам украинского лидера, Россия якобы намерена взять под контроль всю территорию Украины, и именно такой исход бы стал победой для российского президента Владимира Путина.