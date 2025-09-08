Ценности
16:23, 8 сентября 2025Ценности

Жену миллиардера Безоса на ужине сравнили со змеей в сети из-за внешности

Екатерина Ештокина

Фото: Diggzy / Jesal / Backgrid / Legion-Media

Новую жену американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес сравнили со змеей в сети из-за внешнего вида на ужине. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

55-летняя избранница вышла в свет в декорированном бахромой коричневом платье с глубоким декольте, продемонстрировав стройную фигуру. Ее спутник надел черные штаны и темно-синее поло, дополнив образ солнцезащитными очками.

Пользователи сети оценили внешность Санчес в комментариях под материалом. «Она сделала столько пластических операций... теперь она похожа на клоуна. Искусственная грудь... фу», «Я не считаю Лорен привлекательной», «У нее пасть как у змеи», «У нее ужасно толстые голени», «55 лет, ого! Я думала, ей не меньше 67-70», — высказались они.

В августе был раскрыт тайный смысл часов за 23 миллиона рублей новой жены миллиардера Безоса. Знаменитость заметили во время отдыха на Ибице с часами модели RM07 люксового бренда Richard Mille.

    Все новости