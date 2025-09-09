Культура
Актер Филипенко навестил Аглаю Тарасову после задержания

Антон Филипенко навестил Аглаю Тарасову после задержания по делу о наркотиках
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Коллега российской актрисы Аглаи Тарасовой Антон Филипенко навестил ее после задержания по делу о наркотиках. Об этом пишут «Известия».

В беседе с журналистами, ожидавшими на лестничной клетке, Филипенко подчеркнул, что ничего не знает о состоянии артистки, поскольку по решению суда она не может пользоваться телефоном. По его мнению, кто-то мог подбросить наркотики Тарасовой.

«Она сильная, все выдержит. Но ей нужна поддержка», — заявил Филипенко.

5 сентября Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. Позже актрисе была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. После вынесения меры артистка была освобождена.

Ранее продюсер Сергей Дворцов предсказал, что гонорары Тарасовой уменьшатся вдвое после задержания.

