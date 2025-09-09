Из жизни
03:05, 9 сентября 2025Из жизни

Премьер-министр Великобритании едва не погубил королеву Елизавету II

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Phil Noble / Reuters

Британская королева Елизавета II едва не заразилась COVID-19 по вине Бориса Джонсона, который в то время занимал пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает издание Independent.

Инцидент описан в новой книге «Власть и дворец», написанной бывшим королевским корреспондентом The Times Валентайном Лоу. По утверждению его источников, в 2020 году Джонсон настаивал на личной встрече с Елизаветой II после того, как заразился COVID-19.

Премьер-министра остановил его советник Доминик Каммингс, который опасался, что для престарелой королевы инфекция может быть смертельна. В книге цитируется его реплика, в которой он в нецензурной форме намекает Джонсону, что встреча погубит королеву, и интересуется, не сошел ли тот с ума.

Ранее сообщалось, что в книге Лоу «Власть и дворец» рассказывается о нападении насильника на будущую королеву Камиллу. Инцидент произошел в поезде, когда ей было 16 лет.

