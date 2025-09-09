В России отреагировали на критику БРИКС в США

Депутат Аксаков: Страны БРИКС могут заместить торговлю с США

Понятно, что торговые отношения с американцами уже сложились и не хотелось бы их разрывать, поскольку это повлияет на ценообразование, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на критику стран БРИКС в США.

Ранее советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро заявил о том, что ни одна из стран БРИКС не сможет выжить без торговли с США.

Кроме того, по словам депутата, разрыв торговых отношений со Штатами приведет к необходимости предпринимать определенные усилия для того, чтобы заместить те товары, которые страны покупают в Америке, и найти новые рынки сбыта.

«Но все, что американцы покупают, и все, что они продают, точно производится в других странах мира. Просто надо потратить время и усилия для того, чтобы заместить. С учетом новых технологий по расчетам — это все вообще не проблема. То есть расчеты можно быстро заместить с американской финансовой системы, а по товарам, в принципе, тоже. Уже есть системы современные доставки товаров, и, учитывая современные технологии взаимодействия, их тоже можно быстро применить, для того чтобы заместить американский рынок и американские товары другими странами», — поделился Аксаков.

Поэтому в словах советника Трампа есть определенная основа, однако с точки зрения угроз для рынков и стран, они не имеют существенного значения, полагает парламентарий. Он также указал, что решение Штатов разорвать торговые отношения с участницами БРИКС привело бы к саморазрушению Америки, ее влияния и господства.

Ранее Трамп заявил об угасании БРИКС из-за его пошлин. «У нас есть эта маленькая группа под названием БРИКС. Она стремительно увядает. Но страны БРИКС хотели попытаться вытеснить доллар», — сказал он.

