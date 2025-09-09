Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:26, 9 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на критику БРИКС в США

Депутат Аксаков: Страны БРИКС могут заместить торговлю с США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Понятно, что торговые отношения с американцами уже сложились и не хотелось бы их разрывать, поскольку это повлияет на ценообразование, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на критику стран БРИКС в США.

Ранее советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро заявил о том, что ни одна из стран БРИКС не сможет выжить без торговли с США.

Кроме того, по словам депутата, разрыв торговых отношений со Штатами приведет к необходимости предпринимать определенные усилия для того, чтобы заместить те товары, которые страны покупают в Америке, и найти новые рынки сбыта.

«Но все, что американцы покупают, и все, что они продают, точно производится в других странах мира. Просто надо потратить время и усилия для того, чтобы заместить. С учетом новых технологий по расчетам — это все вообще не проблема. То есть расчеты можно быстро заместить с американской финансовой системы, а по товарам, в принципе, тоже. Уже есть системы современные доставки товаров, и, учитывая современные технологии взаимодействия, их тоже можно быстро применить, для того чтобы заместить американский рынок и американские товары другими странами», — поделился Аксаков.

Материалы по теме:
ПМЭФ в 2025 году. Даты, программа и спецмероприятия для участников Петербургского международного экономического форума
ПМЭФ в 2025 году.Даты, программа и спецмероприятия для участников Петербургского международного экономического форума
18 июня 2025
Иностранные СМИ активно писали про BRICS+ Fashion Summit. Как заграничные журналисты оценили международный форум?
Иностранные СМИ активно писали про BRICS+ Fashion Summit.Как заграничные журналисты оценили международный форум?
31 августа 2025

Поэтому в словах советника Трампа есть определенная основа, однако с точки зрения угроз для рынков и стран, они не имеют существенного значения, полагает парламентарий. Он также указал, что решение Штатов разорвать торговые отношения с участницами БРИКС привело бы к саморазрушению Америки, ее влияния и господства.

Ранее Трамп заявил об угасании БРИКС из-за его пошлин. «У нас есть эта маленькая группа под названием БРИКС. Она стремительно увядает. Но страны БРИКС хотели попытаться вытеснить доллар», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла элемент одной из самых мощных систем ПВО в мире

    Лукашенко потребовал срочно снизить инфляцию в Белоруссии

    Вэнс сравнил публикации о Трампе и Эпштейне с фейками о России

    Мост Трампа предложили построить в коридоре Алиева

    Премьер одной страны ушел в отставку из-за беспорядков

    Российские хакеры взломали сайты финансирующих ВСУ фондов

    Курс евро поднялся выше 98 рублей

    «Победа» изменила нормы провоза ручной клади в своих самолетах после решения суда. Сколько вещей можно брать с собой в салон?

    Внук де Голля объяснил необходимость получения гражданства России

    В Латвии испугались флага Российской империи и одной надписи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости