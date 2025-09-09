Украина во время поездки Путина в Сочи запустила через Черное море беспилотники

Система ПВО сбила БПЛА ВСУ над Черным морем во время поездки Путина в Сочи

Украина запустила через Черное море беспилотные летательные аппараты во время поездки президента России Владимира Путина в Сочи и федеральную территорию Сириус. Это следует из графика российского лидера и сообщения российского Министерства обороны в Telegram.

По данным Минобороны, всего в период с 15:40 до 16:15 Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили три беспилотника. Все они были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО).

Уточняется, что летательные относились к самолетному типу.

Кроме того, ВСУ атаковали Сочи в ночь на вторник, 9 сентября. По данным Минобороны, над Краснодарским краем за ночь перехватили два дрона, еще 15 БПЛА сбили над Черным морем. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, несовместимые с жизнью травмы получил мужчина, который находился за рулем авто. Первые минуты после удара дрона по транспортному средству сняли на видео.