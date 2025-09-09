Россия
Путин прибыл на первую в России федеральную территорию

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл на первую в стране федеральную территорию «Сириус». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

В планах главы государства — посещение научно-технологического университета «Сириус». В частности, Путин осмотрит лабораторный комплекс учреждения. Помимо того, он планирует встретиться с молодыми учеными.

Путин уже посещал «Сириус» в мае 2025. Тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент провел заседание попечительского совета, на котором участники обсудили дальнейшие планы развития.

5 сентября глава государства после участия в Восточном экономическом форуме прибыл в Самару. Там он провел совещание по двигателестроению, а также встретился с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

