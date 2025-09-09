Из жизни
20:26, 9 сентября 2025Из жизни

Четырехлетнего мальчика укусила ядовитая змея в детском саду

В США четырехлетнего ребенка в детском саду укусил медноголовый щитомордник
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: R. Koenig / Blickwinkel / Globallookpress.com

Четырехлетнего мальчика укусила ядовитая змея на игровой площадке детского сада в Северной Каролине, США. Об этом сообщает The Mirror US.

Мальчик играл рядом с песочницей в детском саду New Beginnings Child Enrichment Center, когда поблизости оказался медноголовый щитомордник и бросился на ребенка. Работник детского сада быстро среагировал и убил животное.

Семья мальчика утверждает, что администрация детского сада не позвонила в скорую помощь после происшествия. Вместо этого родителям сообщили что у ребенка «заноза или сломанная рука». В больницу мальчика увезла тетя Брук Купер, забравшая его из детского сада.

«Директор встала и сказала "его укусила змея". Моей первой мыслью было: почему они не позвонили в 911?» — заявила Купер. Местные экстренные службы подтвердили что не получали вызова из детского сада. Администрация учреждения утверждает, что ситуация была быстро взята под контроль, а сотрудники действовали ответственно и с заботой о ребенке. Они также пообещали принять дополнительные меры для обеспечения безопасности уличных площадок.

Состояние мальчика не уточняется, но на опубликованном родственниками фото видна сильно распухшая рука. Укусы медноголовых змей могут вызывать тошноту, рвоту и низкое кровяное давление из-за воздействия яда.

Ранее сообщалось, что в ванной комнате жителя штата Нью-Гэмпшир, США, мужчина нашел соседского питона. Прибывшие спасатели быстро вынесли змею из дома и назвали ее очень послушной.

