Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:28, 9 сентября 2025Культура

Директор Антонова прокомментировал сообщения об отмене концертов из-за болезни певца

Директор Юрия Антонова опроверг слухи об отмене выступлений певца из-за болезни
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Концертный директор народного артиста России Юрия Антонова Олег Давыдов опроверг сообщения об отмене юбилейных концертов исполнителя из-за проблем со здоровьем. Его цитирует «Абзац».

Представитель певца подчеркнул, что проведение концертов не планировалось изначально, поэтому речи об их отмене быть не может.

«Журналисты врут, как всегда, ничего не меняется. Вы можете написать от моего имени, что журналисты, которые пишут это все, — твари конченые», — высказался Давыдов.

9 сентября сообщалось, что Антонов отменил большие концерты, приуроченные к 80-летнему юбилею. По данным Mash, у артиста есть проблемы с давлением: он не слышит звук и может петь максимум 45 минут. Как уточнялось, музыкант не стал идти на альтернативный вариант выступления, отказавшись исполнять свои хиты под фонограмму.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хакеры выяснили условие, при котором Запад согласится уступить России территории. Что потребуют от Москвы взамен?

    Опубликован прогноз Жириновского к 2030 году

    Стали известны подробности последних дней жизни выпавшего из окна педиатра в Москве

    Возлюбленная Ди Каприо снялась в прозрачном платье для журнала

    Волонтеры массово отравились на фестивале в российском регионе

    Страны Африки нарастили импорт российского мороженого

    Российского правозащитника осудили за фейки об армии

    Доктор Мясников назвал указывающие на инфаркт или инсульт в течение пяти лет признаки

    Некоторым автомобильным брендам предсказали исчезновение

    Узнавшие о двойной жизни друзей люди поделились удивительными историями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости