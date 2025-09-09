Директор Антонова прокомментировал сообщения об отмене концертов из-за болезни певца

Директор Юрия Антонова опроверг слухи об отмене выступлений певца из-за болезни

Концертный директор народного артиста России Юрия Антонова Олег Давыдов опроверг сообщения об отмене юбилейных концертов исполнителя из-за проблем со здоровьем. Его цитирует «Абзац».

Представитель певца подчеркнул, что проведение концертов не планировалось изначально, поэтому речи об их отмене быть не может.

«Журналисты врут, как всегда, ничего не меняется. Вы можете написать от моего имени, что журналисты, которые пишут это все, — твари конченые», — высказался Давыдов.

9 сентября сообщалось, что Антонов отменил большие концерты, приуроченные к 80-летнему юбилею. По данным Mash, у артиста есть проблемы с давлением: он не слышит звук и может петь максимум 45 минут. Как уточнялось, музыкант не стал идти на альтернативный вариант выступления, отказавшись исполнять свои хиты под фонограмму.