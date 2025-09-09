Додик попросил Лаврова о помощи

Додик попросил Лаврова содействовать закрытию аппарата представителя в БиГ

Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины (Биг) Милорад Додик обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой содействовать закрытию аппарата высокого представителя Кристиана Шмидта через структуры ООН. Его слова передает РИА Новости.

«Это была возможность, чтобы я попросил министра через систему ООН помочь в том, чтобы удалось закрыть этот самый аппарат высокого представителя, который должен был существовать год, а остался на 30 лет, через систему ООН и двусторонние контакты», — сказал он.

По мнению Додика, деятельность высокого представителя Шмидта создает беспорядки в Боснии и Герцеговине и ставит под угрозу Дейтонские соглашения.

Ранее Лавров заявил, что западные страны стремятся установить контроль над БиГ и лишить живущих в стране сербов их прав. «Мы наблюдаем сегодня острейший за последние 30 лет политический кризис в стране, который чреват, без преувеличения, дестабилизацией всего Балканского региона», — подчеркнул российский министр.