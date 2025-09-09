Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 9 сентября 2025Мир

Додик попросил Лаврова о помощи

Додик попросил Лаврова содействовать закрытию аппарата представителя в БиГ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины (Биг) Милорад Додик обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой содействовать закрытию аппарата высокого представителя Кристиана Шмидта через структуры ООН. Его слова передает РИА Новости.

«Это была возможность, чтобы я попросил министра через систему ООН помочь в том, чтобы удалось закрыть этот самый аппарат высокого представителя, который должен был существовать год, а остался на 30 лет, через систему ООН и двусторонние контакты», — сказал он.

По мнению Додика, деятельность высокого представителя Шмидта создает беспорядки в Боснии и Герцеговине и ставит под угрозу Дейтонские соглашения.

Ранее Лавров заявил, что западные страны стремятся установить контроль над БиГ и лишить живущих в стране сербов их прав. «Мы наблюдаем сегодня острейший за последние 30 лет политический кризис в стране, который чреват, без преувеличения, дестабилизацией всего Балканского региона», — подчеркнул российский министр.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Революция поколения Z». Зумеры взбунтовались из-за запрета соцсетей и объявили о захвате власти в азиатской стране

    Звезда сериала «Сплетница» раскрыла секрет идеального пресса

    Эксперт рассказал об ударе по генералам НАТО в Генштабе ВСУ

    Владелицу скандальной «тюрьмы для собак» в Подмосковье отпустили

    На ЗАЭС рассказали о рисках для станции из-за обстрелов ВСУ

    Отдыхающих в Турции россиян предостерегли от одного простого действия на улице

    ВВС США заключили контракт на замену ударивших по Ирану авиабомб GBU-57

    Россиянин получил срок за расчленение транссексуала

    США заявили о готовности Украины к заморозке линии фронта

    Россиянин устроил слежку за командованием воинской части

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости