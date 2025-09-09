Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:30, 9 сентября 2025Мир

Лавров встретился с Додиком и раскрыл планы Запада

Лавров: Запад стремится лишить сербов их прав
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Западные страны стремятся установить контроль над Боснией и Герцеговиной (БиГ) и лишить живущих в стране сербов их прав. С таким заявлением на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Республики Сербской в составе БиГ Милорадом Додиком выступил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Мы наблюдаем сегодня острейший за последние 30 лет политический кризис в стране, который чреват без преувеличения дестабилизацией всего Балканского региона», — подчеркнул российский министр.

По словам Лаврова, Запад «грубо попирает» одобренные Совбезом ООН принципы, стремясь «заполучить безраздельный контроль над Боснией и Герцеговиной».

Ранее Додик заявил, что Республика Сербская объявит независимость от БиГ, если на нее продолжат оказывать давление извне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео удара по зданию правительства Украины

    Польша закроет границу с Белоруссией

    Лавров обратил внимание на дурь Евросоюза

    В главном угольном регионе России выросло число остановленных предприятий

    Отец-должник спрятался от приставов на балконе российской квартиры

    Военный эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине

    В России ответили на слова Зеленского о победе Украины

    Толпа туристов устроила массовую драку с торговцами в Турции и попала на видео

    Футбольный клуб «Химки» признали банкротом

    Ставшая известной блогершей уборщица из российского города рассказала о подписке Пугачевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости