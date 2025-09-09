Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:53, 9 сентября 2025Силовые структуры

Двое россиян попытались продать место в тылу на СВО знакомому

Двух волгоградцев задержали при продаже места в тылу на СВО знакомому
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Двое волгоградцев стали фигурантами уголовного дела, пытаясь продать знакомому место в тылу в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Волгоградской области.

По данным ведомства, 45-летний и 57-летний мужчины узнали, что их знакомый заключил контракт с Минобороны России для участия в СВО, и предложили помощь. За 1,3 миллиона рублей они пообещали устроить контрактника в тыловом подразделении, используя связи. Злоумышленников задержали в момент получения первой части денег.

В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Один из фигурантов находится под стражей, а второй — под домашним арестом.

Ранее стало известно, что несколько обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево заключили досудебное соглашение со следствием.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Демонстранты подожгли отель с российскими туристами в Непале

    Российский пенсионер с товарищем готовили разбой и расправу из-за квартиры

    Вымогательство денег у бойцов СВО в Шереметьево назвали показателем глубокой проблемы

    Названы причины ослабления рубля

    Гусар из ВСУ рассказал об употреблении психотропов украинскими солдатами

    В Непале протестующие подожгли парламент

    Раскрыто местонахождение опального премьера Непала

    Российский пенсионер выиграл в лотерею 33 миллиона рублей. Билеты ему посоветовала купить кассирша

    В Раде возмутились словами Зеленского о победе Украины в конфликте

    Эмма Уотсон в микрошортах покинула Венецианский фестиваль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости