Двое россиян попытались продать место в тылу на СВО знакомому

Двух волгоградцев задержали при продаже места в тылу на СВО знакомому

Двое волгоградцев стали фигурантами уголовного дела, пытаясь продать знакомому место в тылу в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Волгоградской области.

По данным ведомства, 45-летний и 57-летний мужчины узнали, что их знакомый заключил контракт с Минобороны России для участия в СВО, и предложили помощь. За 1,3 миллиона рублей они пообещали устроить контрактника в тыловом подразделении, используя связи. Злоумышленников задержали в момент получения первой части денег.

В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Один из фигурантов находится под стражей, а второй — под домашним арестом.

Ранее стало известно, что несколько обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево заключили досудебное соглашение со следствием.