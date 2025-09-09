Спорт
13:49, 9 сентября 2025Спорт

Игрок сборной России признался в отсутствии интереса к просмотру футбола по телевизору

Игрок сборной России Максим Глушенков: Редко смотрю футбол, иногда матчи РПЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Максим Глушенков заявил, что у него отсутствует интерес к просмотру футбола по телевизору. Его слова приводит Sport24.

В ответ на вопрос о том, смотрит ли Глушенков матчи зарубежных лиг, футболист признался, что они ему безразличны. «Этим летом только финал Клубного чемпионата мира видел. Вообще, редко смотрю футбол, только некоторые команды. Неинтересно. Лучше сериал какой-нибудь», — объяснил он.

Также спортсмен добавил, что при этом он периодически смотрит матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). «Только РПЛ и смотрю. Иногда», — добавил он.

26-летний Глушенков перешел в «Зенит» в 2024 году. В нынешнем сезоне он провел пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился одним голом и результативной передачей.

