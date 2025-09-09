Известная российская актриса объяснила отсутствие бровей

Актриса Елена Морозова рассказала, что лишилась бровей из-за глины

Известная российская актриса Елена Морозова объяснила, почему у нее нет бровей. Ее слова прозвучали в ходе интервью «Леди Mail».

Артистка рассказала, что в 90-е отдыхала на Азовском море. «Видя, как один дядя на берегу бодро обмазывается местной глиной, решила последовать его примеру. В итоге дядю увезли на скорой, а я отделалась нарушением пигментного обмена кожи из-за закупорки ее глиной, что в итоге сделало меня ни на кого не похожей», — поделилась Морозова, добавив, что со временем ей это «очень понравилось».

