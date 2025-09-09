Культура
18:07, 9 сентября 2025Культура

Известная российская актриса объяснила отсутствие бровей

Актриса Елена Морозова рассказала, что лишилась бровей из-за глины
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Известная российская актриса Елена Морозова объяснила, почему у нее нет бровей. Ее слова прозвучали в ходе интервью «Леди Mail».

Артистка рассказала, что в 90-е отдыхала на Азовском море. «Видя, как один дядя на берегу бодро обмазывается местной глиной, решила последовать его примеру. В итоге дядю увезли на скорой, а я отделалась нарушением пигментного обмена кожи из-за закупорки ее глиной, что в итоге сделало меня ни на кого не похожей», — поделилась Морозова, добавив, что со временем ей это «очень понравилось».

Ранее сообщалось, что российская певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, позавидовала 19-летней невесте российского певца Григория Лепса Авроре Кибе, получившей в подарок от возлюбленного 15 тысяч живых роз.

