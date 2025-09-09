Бывший СССР
Командир «Айдара» рассказал о кризисе ВСУ на лиманском направлении

Командир «Айдара» Бунятов: Логистика ВСУ на лиманском направлении очень плохая
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лиманском направлении плохая, большинство ранений бойцы получают во время ротаций. Об этом рассказал в социальных сетях командир батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) Станислав Бунятов.

«Логистика на лиманском направлении очень плохая, большинство ранений приходится на ротации. Приходится увеличивать время несения службы на позициях, чтобы снизить количество замен и сохранить жизнь военнослужащих», — рассказал военный.

Он выразил уверенность, что украинским войскам удастся изменить ситуацию только при условии, если ВСУ научится эффективно бороться с российскими дронами.

Ранее стало известно, что российские войска прорвали оборону ВСУ у Чунишино, юго-восточнее Красноармейска (украинское название — Покровск). Отмечается, что украинские войска несут большие потери в этом районе.

