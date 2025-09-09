Командующий ВДВ Теплинский: Сын замдиректора ЦРУ Глосс погиб на СВО как герой

Сын замдиректора ЦРУ Майкл Александр Глосс, сражавшийся в рядах Российской армии в Донбассе, погиб как герой. Об этом заявил командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России Михаил Теплинский в ходе церемонии присвоения имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Глосса школе № 115 в Донецке, ТАСС.

Офицер назвал Глосса «обычным таким десантником», который исполнял свой долг, участвуя в боях в районе Часова Яра. По его словам, мужчина участвовал в штурмах плечом к плечу с остальными бойцами. «Как и многие другие, он стремился освободить Донбасс. Я думаю, если бы он дожил до этого времени, когда Донбасс будет свободен, тогда было бы, действительно, для него это большое счастье», — сказал Теплинский.

Он добавил что Глосс погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины колонны штурмовиков.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал орден Мужества от президента России Владимира Путина матери Глосса, замдиректору ЦРУ Юлиане Галлине. Награда присуждается в знак признания бескорыстных поступков, мужества и доблести во время чрезвычайных ситуаций, катастроф и боевых действий.

21-летний Глосс сражался в Донецкой народной республике в составе 137-го полка ВДВ. В апреле 2024 года он получил смертельное ранение. По информации СМИ, мужчина боролся за экологию и права женщин, а также помогал разбирать завалы после землетрясений в Турции.