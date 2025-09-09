Комик из популярного шоу на ТНТ раскрыл удививший его факт о живущих за границей русских

Российский комик, участник популярного телешоу Stand Up на канале ТНТ Андрей Атлас удивился тому факту, что во многих странах есть русскоязычные стендап-сообщества. Об этом он побеседовал с блогером Андреем Пределиным, выпуск доступен во «ВКонтакте».

По словам Атласа, во время поездок по миру он заметил, что во многих странах, помимо местных стендап-сообществ, есть и русскоязычное. При этом живущие там люди из других стран не создают такие сообщества, уточнил юморист.

«В Чехии я был — русское стендап-коммьюнити есть, в Израиле — русское стендап-коммьюнити есть. Никакого другого нет, ну, то есть, понятно, что в Израиле израильское стендап-сообщество есть. И есть русское. Нет немецкого коммьюнити в Израиле, английского или итальянского», — пояснил комик.

