Комик из популярного шоу на ТНТ раскрыл удививший его факт о живущих за границей русских

Комик Атлас: Во многих странах есть русские стендап-сообщества
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: страница «Пределин Раскладываю по полочкам мир развлечений» во Вконтакте

Российский комик, участник популярного телешоу Stand Up на канале ТНТ Андрей Атлас удивился тому факту, что во многих странах есть русскоязычные стендап-сообщества. Об этом он побеседовал с блогером Андреем Пределиным, выпуск доступен во «ВКонтакте».

По словам Атласа, во время поездок по миру он заметил, что во многих странах, помимо местных стендап-сообществ, есть и русскоязычное. При этом живущие там люди из других стран не создают такие сообщества, уточнил юморист.

«В Чехии я был — русское стендап-коммьюнити есть, в Израиле — русское стендап-коммьюнити есть. Никакого другого нет, ну, то есть, понятно, что в Израиле израильское стендап-сообщество есть. И есть русское. Нет немецкого коммьюнити в Израиле, английского или итальянского», — пояснил комик.

Ранее бывший стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России и живущий в Европе, заявил, что в США его поразило большое количество бездомных. Он также назвал эту особенность Америки обратной стороной демократии.

