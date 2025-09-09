Крымский мост временно перекрыли утром 9 сентября

Крымский мост временно перекрыли утром 9 сентября, путешественников просят сохранять спокойствие. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации об обстановке на мосту.

Сообщение об этом появилось в 09:03 мск. Находящимся на мосту туристам дали рекомендацию следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. При этом за час до перекрытия моста появились данные, что очередей на ручной досмотр нет.

Ранее стало известно, в какие дни в сентябре россиян ждут пробки на Крымском мосту. По направлению из Крыма очереди с ожиданием до трех-четырех часов возникнут 12 и 13 сентября.