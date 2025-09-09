Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:11, 9 сентября 2025Из жизни

Куница съела руку парализованной пенсионерки

В Греции куница напала на прикованную к постели пенсионерку и отгрызла ей руку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Thanasis F / Shutterstock / Fotodom

Дикая куница напала на прикованную к постели пенсионерку в окрестностях города Кастория, Греция. Об этом сообщает сайт ekathimerini.com.

Инцидент произошел 4 сентября. Хищное животное отгрызло часть руки парализованной пожилой женщине в деревне Маниакои, проникнув в дом через открытую дверь. Шокированные родственники доставили пострадавшую в местную больницу, а затем в Салоники для экстренной помощи. Пострадавшей предстоит серия операций.

Местные жители встревожены частыми появлениями куниц в этом районе Северной Греции и их агрессивностью.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Ранее в Непале тигр растерзал жителя провинции Мадхеш. Дикая кошка отгрызла ему голову, обнаружить которую пока не удалось.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали причину неудач Украины на фронте

    В США после скандала закрыли сбор средств на адвоката для убийцы украинки

    Сальдо рассказал об использовании ВСУ тактики фашистов в Херсоне

    Российский этнограф раскрыл подробности своего задержания в Афганистане

    Мужчина потерял счет сексуальным партнершам и впал из-за этого в депрессию

    Куница съела руку парализованной пенсионерки

    На Камчатке спасли упавшего в яму с отходами

    Сложности «корейского сценария» завершения конфликта на Украине раскрыли

    Инвестор назвал эффект от охлаждения экономики в России

    Беспилотник атаковал флотилию Греты Тунберг на пути в Газу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости