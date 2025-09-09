Куница съела руку парализованной пенсионерки

В Греции куница напала на прикованную к постели пенсионерку и отгрызла ей руку

Дикая куница напала на прикованную к постели пенсионерку в окрестностях города Кастория, Греция. Об этом сообщает сайт ekathimerini.com.

Инцидент произошел 4 сентября. Хищное животное отгрызло часть руки парализованной пожилой женщине в деревне Маниакои, проникнув в дом через открытую дверь. Шокированные родственники доставили пострадавшую в местную больницу, а затем в Салоники для экстренной помощи. Пострадавшей предстоит серия операций.

Местные жители встревожены частыми появлениями куниц в этом районе Северной Греции и их агрессивностью.

Ранее в Непале тигр растерзал жителя провинции Мадхеш. Дикая кошка отгрызла ему голову, обнаружить которую пока не удалось.