Лавров обратил внимание на дурь Евросоюза

Лавров: Обвинения в атаке на самолет фон дер Ляйен являются дурью ЕС

Обвинения Европейского союза (ЕС) в адрес России в якобы атаке на самолет председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен являются дурью. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД обратил внимание на обвинения России в том, что она якобы «чуть не угробила» главу ЕК, совершавшую перелет на самолете. Согласно обвинениям со стороны ЕС, в помехах со связью перед посадкой самолета виновата Россия.

«Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», — подчеркнул Лавров.