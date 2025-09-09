Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:44, 9 сентября 2025Мир

Лавров обратил внимание на дурь Евросоюза

Лавров: Обвинения в атаке на самолет фон дер Ляйен являются дурью ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Обвинения Европейского союза (ЕС) в адрес России в якобы атаке на самолет председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен являются дурью. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД обратил внимание на обвинения России в том, что она якобы «чуть не угробила» главу ЕК, совершавшую перелет на самолете. Согласно обвинениям со стороны ЕС, в помехах со связью перед посадкой самолета виновата Россия.

«Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», — подчеркнул Лавров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео удара по зданию правительства Украины

    В России допустили конфликт с Финляндией и сделали прогноз о трагических событиях

    Появились подробности о предложившем обложить россиян десятиной священнике

    Россияне потратили на иностранные кроссовки сотни миллионов рублей

    Влияние ключевой ставки на рост цен в России оценили

    Россиянам назвали благоприятный период для смены работы

    Польша закроет границу с Белоруссией

    Лавров обратил внимание на дурь Евросоюза

    В главном угольном регионе России выросло число остановленных предприятий

    Отец-должник спрятался от приставов на балконе российской квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости