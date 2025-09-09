Культура
12:20, 9 сентября 2025Культура

Легенда регги Рас Шихама покончил с собой

Намибийская звезда регги Рас Шихама покончил с собой в возрасте 59 лет
Ольга Коровина

Фото: NawaZone Namibia / YouTube

Известный намибийский певец Рас Шихама, один из пионеров жанра регги, покончил с собой. Об этом сообщает издание Windhoek Observer.

По информации источника, 29 июля артист отметил 59-й день рождения. В полиции уточнили, что в произошедшем нет никакого криминального следа. Рядом с телом была найдена предсмертная записка.

Шихама родился в 1966 году в Юго-Западной Африке. С ранних лет он пел в церковном хоре. В 1980-е годы выступал в нигерийском Лагосе, в 1990-м вернулся в Намибию. Его дебютный альбом «Музыка королей» вышел в 1991 году. Артист активно гастролировал, участвовал в фестивалях и выступал на разогреве у известных музыкантов.

Ранее сообщалось, что писатель Патрик Хемингуэй, сын великого Эрнеста Хемингуэя, ушел из жизни в возрасте 97 лет. Младший сын лауреата Нобелевской премии по литературе оставался последним из ныне живущих детей писателя. Хемингуэй-младший известен тем, что завершил за отца книгу «Проблеск истины», которую тот не успел дописать при жизни.

