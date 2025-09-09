Экономика
16:06, 9 сентября 2025Экономика

Лукашенко рассказал о криптоплатежах в Белоруссии

Лукашенко: С начала 2025-го объем внешних криптоплатежей составил $1,7 млрд
Вячеслав Агапов
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

С начала 2025 года объем внешних криптоплатежей в Белоруссии составил 1,7 миллиарда долларов. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит госагентство «БелТА».

На совещании с аппаратом Национального банка и руководством кредитных организаций глава государства заявил, что использование криптовалют в финансовой отрасли позволяет минимизировать присутствие посредников, автоматизировать сделки при помощи смарт-контрактов и усилить контроль пользователей над их активами.

«Сегодня как никогда активно проводятся расчеты с использованием криптовалют, увеличивается их роль в обеспечении платежей. За семь месяцев этого года объем внешних платежей через криптобиржи составил 1,7 миллиарда долларов. Согласно экспертным оценкам, по итогам года он может достичь трех миллиардов», — подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что банковская система должна идти на шаг впереди, но не забегать вперед развития всей страны.

«Наша беда и проблема в том, что банковская сфера, имея такие мозги, забежала вперед развития всей страны. И экономики, и самих финансов, и банков. Забежала вперед. И в этом была большая проблема. Вот вперед особо забегать не надо, но на шаг впереди идти надо. Я вас прошу об этом», — пояснил он.

Ранее президент призывал создать понятные, прозрачные правила игры и механизмы контроля работы с криптовалютами. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии важно не упустить тренды. Отмечается, что результаты внеплановой проверки операторов криптоплатформ свидетельствуют о необходимости более тонких настроек такой деятельности. «Денежные средства белорусских инвесторов, выведенные за границу, в половине случаев не возвращаются. Так дело не пойдет», — заявил глава государства.

