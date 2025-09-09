Россия
15:20, 9 сентября 2025Россия

Люди оказались заблокированы в загоревшемся здании в российском городе

В Петербурге люди оказались заблокированы в загоревшемся здании
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Санкт-Петербурге люди оказались заблокированы в загоревшемся здании на Большом Смоленском проспекте. Крики россиян о помощи попали на видео, ролик опубликовал 78.ru.

На представленных кадрах видно, как пламенем объяты несколько окон на верхних этажах в городе.

Как пишет 78.ru, из горящего здания эвакуировали двоих. Один пострадавший попал в реанимацию. Спасатели продолжают бороться с пламенем, пожару присвоен ранг 1-БИС.

Причины возгорания сейчас выясняются.

До этого сообщалось, что в результате пожара в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы пострадали три человека, в том числе ребенок.

Еще раньше в Свердловской области в доме многодетной семьи произошел пожар, троих детей спасти не удалось.

