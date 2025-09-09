Экономика
10:14, 9 сентября 2025Экономика

В России задумались о продаже госимущества иностранцам

Глава Минфина Силуанов не исключил участие иностранного капитала в приватизации
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom

Министерство финансов России не исключает возможность участия иностранного капитала в ожидающейся приватизации. Об этом в интервью радио РБК заявил глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, в последнее время в собственность государства переходит много компаний, в ряде случаев они публичны, и Минфин выступает за то, чтобы «не держать их в казне».

Отдельно министр подчеркнул, что частные инвесторы, участвующие в приватизации, должны быть полностью защищены.

До конца года ведомство рассчитывает, что объем средств, привлеченных в бюджет за счет продажи имущества, достигнет 100 миллиардов рублей. К настоящему времени поступило уже 30 миллиардов. Одним из главных активов является национализированный московский аэропорт Домодедово, но уверенности в том, что его удастся продать до конца года, нет.

Также в этом интервью Силуанов сообщил, что Минфин намерен нарастить государственный долг выше запланированного уровня, не уточнив ожидаемый дополнительный объем заимствований.

