Мэрайя Кэри вышла на сцену в наряде из бриллиантов почти на миллиард рублей

Американская певица Мэрайя Кэри вышла на сцену в наряде почти на миллиард рублей. Соответствующий материал публикует Page Six.

56-летняя знаменитость вышла на публику в золотистом комплекте, расшитом многочисленными бриллиантами. Упомянутый наряд, состоящий из ультракороткого боди с глубоким декольте и сапог из аналогичного материала, оценивается в сумму более 10 миллионов долларов (более 800 миллионов рублей).

MTV Video Music Awards 2025 - Show Mariah Carey performs onstage at the MTV Video Music Awards 2025 held at UBS Arena on September 07, 2025 in New York, New York. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images). Фото: Christopher Polk / Getty Images

В качестве аксессуаров Кэри выбрала массивные серьги. Внешний вид исполнительницы завершили укладка и макияж.

В августе 56-летняя Мэрайя Кэри высказалась о старении фразой «я этого не допускаю». Она заявляла, что не признает свой возраст.