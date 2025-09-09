Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:16, 9 сентября 2025Ценности

Мэрайя Кэри вышла на сцену в наряде из бриллиантов почти на миллиард рублей

Певица Мэрайя Кэри вышла на сцену в наряде на сумму более 800 миллионов рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Kevin Kane / Getty Images

Американская певица Мэрайя Кэри вышла на сцену в наряде почти на миллиард рублей. Соответствующий материал публикует Page Six.

56-летняя знаменитость вышла на публику в золотистом комплекте, расшитом многочисленными бриллиантами. Упомянутый наряд, состоящий из ультракороткого боди с глубоким декольте и сапог из аналогичного материала, оценивается в сумму более 10 миллионов долларов (более 800 миллионов рублей).

MTV Video Music Awards 2025 - Show Mariah Carey performs onstage at the MTV Video Music Awards 2025 held at UBS Arena on September 07, 2025 in New York, New York. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images)

MTV Video Music Awards 2025 - Show Mariah Carey performs onstage at the MTV Video Music Awards 2025 held at UBS Arena on September 07, 2025 in New York, New York. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images). Фото: Christopher Polk / Getty Images

В качестве аксессуаров Кэри выбрала массивные серьги. Внешний вид исполнительницы завершили укладка и макияж.

В августе 56-летняя Мэрайя Кэри высказалась о старении фразой «я этого не допускаю». Она заявляла, что не признает свой возраст.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Классическая схема». Скандального военблогера обвинили в воровстве при закупках для СВО. Он был советником курского губернатора

    Мэрайя Кэри вышла на сцену в наряде из бриллиантов почти на миллиард рублей

    Россиянки рассказали о трудностях попыток забеременеть от погибших на СВО мужей

    Российскую певицу обвинили в пиаре на скандальной «тюрьме для собак»

    Дружественный России лидер анонсировал углубление сотрудничества с Финляндией

    Россиянам рассказали о возможных штрафах на отдыхе в Китае

    Находящийся под подпиской о невыезде российский коррупционер сбежал в Дубай

    Следователи заинтересовались мощным пожаром на крокодиловой ферме в России

    Дело скандальной «тюрьмы для собак» передали российской полиции

    Корабль «Прогресс МС-30» отстыковали от МКС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости