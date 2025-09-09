МИД России пообещал ответить на одно действие ЕС

МИД: При ограничении ЕС движения дипломатов Россия неизбежно ответит

Россия неизбежно даст ответ, если Европейский союз (ЕС) решит ограничить российских дипломатов в передвижениях. Такое обещание в интервью РИА Новости дал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По его словам, нельзя исключать, что некоторые страны ЕС решат принять «дискриминационные меры» в отношении дипломатов из РФ. Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за возможными действиями Брюсселя.

«Угрозу ограничения свободы перемещения российских дипломатов рассматриваем как откровенно конфронтационный шаг, который в случае его реализации повлечет за собой выверенные, адекватные, а главное — неизбежные ответные шаги с российской стороны», — заверил Масленников.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила «подседлать и стреножить» европейских дипломатов, если ЕС запретит свободное передвижение дипломатов из РФ.