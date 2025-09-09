Мигранты при побеге от полиции в российском регионе забрались на крышу и сбросили лестницы

В Петербурге мигранты забрались на крышу и сбросили лестницы, убегая от полиции

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошли рейды по выявлению незаконных мигрантов, во время которых те попытались массово скрыться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Рейды прошли после задержания мигранта из Средней Азии за приставания к 13-летней школьнице. Полиция нагрянула одновременно на стройку в Мурино, где работал фигурант, а также в два общежития и хостел. Мигранты попытались сбежать или спрятаться в кустах, часть из них забралась на крышу строящегося объекта и скинула строительные лестницы, чтобы полицейские не могли к ним попасть. Однако они не учли наличие лифта в здании. В результате всех мигрантов с крыши задержали.

Всего во время рейдов проверили порядка 300 человек, из них около 50 проживали и работали в России незаконно. Их привлекли к административной ответственности, решается вопрос о выдворении из страны. Также возбуждено 15 административных дел в отношении работодателя, использовавшего труд нелегальных рабочих.

