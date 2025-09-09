Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:22, 9 сентября 2025Силовые структуры

Мигранты при побеге от полиции в российском регионе забрались на крышу и сбросили лестницы

В Петербурге мигранты забрались на крышу и сбросили лестницы, убегая от полиции
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошли рейды по выявлению незаконных мигрантов, во время которых те попытались массово скрыться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Рейды прошли после задержания мигранта из Средней Азии за приставания к 13-летней школьнице. Полиция нагрянула одновременно на стройку в Мурино, где работал фигурант, а также в два общежития и хостел. Мигранты попытались сбежать или спрятаться в кустах, часть из них забралась на крышу строящегося объекта и скинула строительные лестницы, чтобы полицейские не могли к ним попасть. Однако они не учли наличие лифта в здании. В результате всех мигрантов с крыши задержали.

Всего во время рейдов проверили порядка 300 человек, из них около 50 проживали и работали в России незаконно. Их привлекли к административной ответственности, решается вопрос о выдворении из страны. Также возбуждено 15 административных дел в отношении работодателя, использовавшего труд нелегальных рабочих.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полицейские скрутили пугающего людей пистолетом мигранта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто условие Запада для территориальных уступок России

    Выявлен картель участвующих в создании инфраструктуры для БАМа и Транссиба

    Стало известно о встречных боях в Сумской области

    Появились подробности о найденном под окнами элитного ЖК московском враче

    Оболгавшего полицейского экс-заключенного задержали в Москве

    Движение на Крымском мосту возобновили

    Иванку Трамп и Жизель Бюндхен сняли в бикини на яхте

    Венгрия анонсировала контракт на покупку газа на Западе

    Звезду сериала «Во все тяжкие» задержали за нападение со шлангом на женщин

    Авиакомпания «Победа» изменила нормы провоза ручной клади

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости