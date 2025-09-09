Мостовой отреагировал на признание футбольного клуба «Химки» банкротом

Александр Мостовой: Признание «Химки» банкротом не красит российский футбол

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на признание подмосковного футбольного клуба «Химки» банкротом. Его слова приводит «Чемпионат».

Мостовой отметил, что новость о клубе его расстроила. «Очень грустно за "Химки". Много было странного и непонятного в структуре клуба. Это точно не красит российский футбол», — заявил он.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом. Долг футбольного клуба перед налоговыми службами составил около 450 миллионов рублей. В результате, клуб не сможет заниматься спортивной деятельностью четыре года.

С 1992 по 2005 год Мостовой выступал за ряд европейских клубов: португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». Он также играл за московский «Спартак» и сборную России.