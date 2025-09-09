Спорт
Барыс
4:3
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
1:0
2-й период
live
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Азербайджан
0:1
2-й тайм
live
Украина
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 2-й тур
Спартак
0:2
2-й период
live
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
2:0
2-й период
live
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
1:0
2-й период
live
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Франция
Сегодня
21:45 (Мск)
Исландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 2-й тур
Сербия
Сегодня
21:45 (Мск)
Англия
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 6-й тур
Венгрия
Сегодня
21:45 (Мск)
Португалия
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 2-й тур
20:04, 9 сентября 2025Спорт

Мостовой отреагировал на признание футбольного клуба «Химки» банкротом

Александр Мостовой: Признание «Химки» банкротом не красит российский футбол
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на признание подмосковного футбольного клуба «Химки» банкротом. Его слова приводит «Чемпионат».

Мостовой отметил, что новость о клубе его расстроила. «Очень грустно за "Химки". Много было странного и непонятного в структуре клуба. Это точно не красит российский футбол», — заявил он.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом. Долг футбольного клуба перед налоговыми службами составил около 450 миллионов рублей. В результате, клуб не сможет заниматься спортивной деятельностью четыре года.

С 1992 по 2005 год Мостовой выступал за ряд европейских клубов: португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». Он также играл за московский «Спартак» и сборную России.

