09:58, 9 сентября 2025Экономика

На производстве колбасы обнаружили сальмонеллу

Shot: На производстве колбас «Дымов» обнаружили сальмонеллу
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

На производстве колбас «Дымов» обнаружили сальмонеллу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источников, санитарный контроль на «Дымовском колбасном производстве» состоялся в августе. Эксперты отобрали пробы колбасы, чтобы проверить их в лаборатории. В результате в свином бескостном окороке от «Мираторг», который используется в качестве сырья, нашли сальмонеллу.

«Более двух тонн партии, где нашли зараженное мясо, переместили на внешний склад предприятия», — сообщает издание.

Ранее смертельно опасные листерию и сальмонеллу нашли в мясе из гипермаркета Metro. Специалисты выявили их в мякоти бедра из фермерской телятины, которая продается под торговой маркой Мetro Chef. Изготовитель — ООО «Филье Проперти». Зараженную продукцию обнаружили в столичном гипермаркете на Ленинградском шоссе. Листерии могут вызвать сепсис и менингит.

