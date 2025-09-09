Бывший СССР
На Украине решили закрыть границы для дипломатов

Правительство Украины запретило выезд за границу для бывших и действующих послов
Фото: Posterrr / Wikimedia

Правительство Украины запретило бывшим и действующим чрезвычайным и полномочным послам выезжать за границу. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание «Страна.ua» со ссылкой на текст постановление кабинета министров республики.

«Постановление 1089 предусматривает, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения норма о праве на пересечение границы не распространяется на лиц, имеющих дипломатический ранг чрезвычайный и полномочный посол и прекративших дипломатическую службу», — говорится в сообщении.

Журналисты подчеркнули, что практически все высокопоставленные украинские дипломаты ранее занимали должности послов. В частности, это касается и экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, незадолго до этого бежавшего из страны из-за данного запрета.

По словам Кулебы, данная мера была введена непосредственно против него. Он связал это с критикой украинских властей, последовавшей от него после начала преследования украинских антикоррупционных структур со стороны президента.

