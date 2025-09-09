Начавшийся после взрыва пожар в пятиэтажке в Москве сняли на видео

МЧС опубликовало кадры пожара в многоэтажке на юго-западе Москвы

В сети появилось видео пожара в пятиэтажном доме на Болотниковской улице на юго-западе Москвы, который произошел после взрыва. Его опубликовало МЧС в Telegram-канале.

На кадрах видно, что три помещения здания полностью охвачены огнем, его уже тушат сотрудники экстренных служб. Все вокруг заволокло дымом.

Как уточнили в МЧС, пожар в многоэтажке уже потушили, его площадь составила 65 квадратов. Для жильцов, чьи квартиры пострадали, развернули пункт временного размещения.

Пожар в пятиэтажке на юго-западе Москвы начался в ночь на вторник, 9 сентября. Перед пожаром жители слышали взрыв, пострадали три человека. Возгорание произошло в квартирах на четвертом и пятом этажах. О его причинах информации пока нет.