16:37, 9 сентября 2025Наука и техника

Найден простой способ замедлить развитие деменции

AR&T: Игровые тренировки замедляют разрушение мозга при деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Индивидуальные фитнес-игры, совмещающие движение и когнитивные задания, способны замедлить разрушение мозга при ранних стадиях деменции. К такому выводу пришли ученые в рамках клинического исследования, результаты которого опубликованы в Alzheimer’s Research & Therapy.

В эксперименте участвовал 41 человек с легкими нейрокогнитивными нарушениями, преимущественно вызванными болезнью Альцгеймера. Часть из них занималась по программе «Brain-IT» — специально разработанным игровым тренингом, требующим не только двигательной активности, но и решения задач на память, внимание и восприятие.

Через несколько месяцев у этих пациентов МРТ показало увеличение объема гиппокампа, таламуса и передней поясной коры — именно тех областей мозга, которые страдают первыми при деменции. Улучшения напрямую коррелировали с ростом когнитивных способностей: участники лучше справлялись с заданиями на память.

Кроме того, у пациентов укреплялись связи белого вещества, отвечающие за коммуникацию между зонами мозга. В контрольной группе, где люди получали только стандартную терапию, подобных изменений не наблюдалось.

Авторы подчеркивают: это первое рандомизированное исследование, показавшее, что игровые тренировки могут не просто поддерживать, а реально менять структуру мозга. Если выводы подтвердятся на более крупных выборках, метод может стать новым инструментом профилактики прогрессирования болезни Альцгеймера.

Ранее ученые выяснили, что порошок из вишни может быть эффективным средством профилактики возрастных заболеваний, включая деменцию и болезнь Альцгеймера.

