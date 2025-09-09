Найден простой способ замедлить развитие деменции

AR&T: Игровые тренировки замедляют разрушение мозга при деменции

Индивидуальные фитнес-игры, совмещающие движение и когнитивные задания, способны замедлить разрушение мозга при ранних стадиях деменции. К такому выводу пришли ученые в рамках клинического исследования, результаты которого опубликованы в Alzheimer’s Research & Therapy.

В эксперименте участвовал 41 человек с легкими нейрокогнитивными нарушениями, преимущественно вызванными болезнью Альцгеймера. Часть из них занималась по программе «Brain-IT» — специально разработанным игровым тренингом, требующим не только двигательной активности, но и решения задач на память, внимание и восприятие.

Через несколько месяцев у этих пациентов МРТ показало увеличение объема гиппокампа, таламуса и передней поясной коры — именно тех областей мозга, которые страдают первыми при деменции. Улучшения напрямую коррелировали с ростом когнитивных способностей: участники лучше справлялись с заданиями на память.

Кроме того, у пациентов укреплялись связи белого вещества, отвечающие за коммуникацию между зонами мозга. В контрольной группе, где люди получали только стандартную терапию, подобных изменений не наблюдалось.

Авторы подчеркивают: это первое рандомизированное исследование, показавшее, что игровые тренировки могут не просто поддерживать, а реально менять структуру мозга. Если выводы подтвердятся на более крупных выборках, метод может стать новым инструментом профилактики прогрессирования болезни Альцгеймера.

