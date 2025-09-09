Названа причина крушения самолета в российском регионе

ТАСС: Причиной крушения Ан-2 в Ростовской области стала ошибка пилотирования

Причиной крушения самолета Ан-2 в Ростовской области стала ошибка пилотирования. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«Одна из основных причин происшествия, которая в настоящее время рассматривается, это ошибка пилотирования», — сообщил собеседник агентства.

Об авиакатастрофе на юге России стало известно 9 сентября. Сообщалось, что кукурузник потерпел крушение при проведении сельскохозяйственных работ на территории агробазы. В самолете Ан-2 находился только пилот, он получил несовместимые с жизнью травмы.

До этого легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» потерпел крушение в Рязанской области. На борту, который обрабатывал поля, находился пилот, он не выжил.