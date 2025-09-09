Востоковед объяснил удары Израиля по Катару

Востоковед Иван Бочаров: Израиль готов обеспечивать безопасность жесткими мерами

Израиль готов обеспечивать собственную безопасность в том числе с помощью жестких мер, включая удары по территории других стран. На это в комментарии «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Это рассматривается как способ обеспечения собственной безопасности», — прокомментировал он операцию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Катаре.

По мнению эксперта, Израиль готов при необходимости перейти к эскалации напряженности в регионе, что также показали его последние операции в Ливане, Иране и Сирии. При этом власти страны намерены не допускать существования даже потенциальных угроз.

Иван Бочаров также раскрыл последствия операции ЦАХАЛ для сектора Газа. По его словам, Израиль намерен принудить радикальное палестинское движение ХАМАС принять свои условия.