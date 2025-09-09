Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:10, 9 сентября 2025МирЭксклюзив

Названы последствия ударов Израиля по Катару для сектора Газа

Востоковед Иван Бочаров: Ударами по Катару Израиль оказывает давление на ХАМАС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Одной из целей операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Катаре является давление на радикальное палестинское движение ХАМАС в переговорном процессе. На это в комментарии «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Израиль посылает ХАМАС четкий сигнал: либо вы примете наши условия, либо переговоров не будет», — объяснил он.

По словам эксперта, Израиль хочет показать, что члены ХАМАС нигде не находятся в безопасности. При этом израильские власти с помощью ударов оказывают давление и на Катар, значением которого в переговорах с палестинским движением они, следовательно, не дорожат.

Иван Бочаров также назвал причину операции ЦАХАЛ в Катаре. По его мнению, Израиль намерен обеспечить собственную безопасность жесткими мерами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Классическая схема». Скандального военблогера обвинили в воровстве при закупках для СВО. Он был советником курского губернатора

    Стало известно о смерти четырех мигрантов на объекте российского музея

    Часть жителей Красногорска остались без электричества после сноса горнолыжного курорта

    Сабрина Карпентер в бюстгальтере вышла на публику

    Названы последствия ударов Израиля по Катару для сектора Газа

    Белоруссия заявила протест Польше из-за закрытия границы

    Мостовой отреагировал на признание футбольного клуба «Химки» банкротом

    В Европе указали на попытки НАТО сорвать мирные инициативы по Украине

    В Москве взлетела стоимость аренды жилья

    НЛО временно парализовал работу крупного аэропорта в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости