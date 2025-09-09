Названы последствия ударов Израиля по Катару для сектора Газа

Востоковед Иван Бочаров: Ударами по Катару Израиль оказывает давление на ХАМАС

Одной из целей операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Катаре является давление на радикальное палестинское движение ХАМАС в переговорном процессе. На это в комментарии «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Израиль посылает ХАМАС четкий сигнал: либо вы примете наши условия, либо переговоров не будет», — объяснил он.

По словам эксперта, Израиль хочет показать, что члены ХАМАС нигде не находятся в безопасности. При этом израильские власти с помощью ударов оказывают давление и на Катар, значением которого в переговорах с палестинским движением они, следовательно, не дорожат.

Иван Бочаров также назвал причину операции ЦАХАЛ в Катаре. По его мнению, Израиль намерен обеспечить собственную безопасность жесткими мерами.